Су-34 ВКС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», - говорится в сообщении.

Удар нанесен бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции ОФАБ-250 после разведки целей.

Разведка доложила об уничтожении личного состава и опорного пункта киевского режима.

В видеоролике министерства показаны с разных ракурсов Су-34, его взлет, полет, пилоты, сброс бомб, а также посадка.

Ранее Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в этом же регионе.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.