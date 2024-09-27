Су-34 разнес технику ВСУ в Курской области планирующими авиабомбами

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в Курской области. Кадры с вылетом самолета публикует Министерство обороны РФ.

Удар наносился авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В ролике с разных ракурсов показаны самолет, полет, действия летчиков в кабине, сброс бомб и посадка. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Бомба свободного падения, оснащенная УМПК, может сбрасываться на дистанции в десятки километров. Это позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии. После сброса с носителя раскладывается крыло и боеприпас планирует к цели.

Подобные боеприпасы с трудом фиксируются украинскими средствами ПВО и потому представляют для ВСУ особую опасность. К тому же бомбы способны разрушать железобетонные конструкции и особо прочные укрепления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.