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Востоковед заявил, что «Хезболлу» невозможно ликвидировать

По мнению эксперта, исламское движение, несмотря на, предположительно, серьезный ущерб, все равно восстановится и продолжит свою борьбу.
Глеб Владовский 2024-09-28 14:05:59
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress

Ливанское движение «Хезболла» нельзя просто взять и ликвидировать полностью. Такое мнение  выразил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя заявление ЦАХАЛ о ликвидации лидера движения Хасана Насраллу.

«Если это действительно так, то можно предположить, что в результате всех ударов Израиля... "Хезболле" нанесен значительный урон и может наблюдаться некая дестабилизация организации», - сделал предположение востоковед.

При этом, он подчеркнул, что мала вероятность того, что, даже если подтвердится гибель Насраллы, «Хезболла» прекратит сопротивление. Такие удар Израиля не принесут ему желаемого эффекта - безопасности для страны, и ливанцы будут восстанавливать свои силы.

Долгов также допустил, что Армия обороны Израиля смогла нанести такие удары благодаря помощи США.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что благодаря удару израильских военных, удалось ликвидировать лидера ливанского движения. В «Хезболле» информацию о гибели не подтвердили. 

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #институт ран
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