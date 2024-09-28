Расчеты ЗРК «Бук-М1» уничтожили пять БПЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» группировки войск «Восток» за сутки обнаружили и уничтожили пять беспилотников ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам наших зенитчиков, «Бук» способен поражать не только БПЛА и ракеты, но и воздушную технику противника. С его помощью можно обнаруживать воздушные цели противника на расстоянии до 100 километров.

«Они (ВСУ - Прим.ред.) пытаются бить по военным целям, но часто метят и по гражданским. Поэтому каждая наша отработка - это спасенные жизни людей», - рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным Одиннадцатый.

Зенитчики прикрывают не только военные, но и гражданские объекты.На счету одного из расчетов ЗРК группировки войск «Восток» десятки уничтоженных воздушных целей, подчеркнули в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры работы ЗРК группировки войск «Запад», уничтожившей БПЛА противника в зоне СВО.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.