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«Происходит катастрофа»: жители Бейрута о последствиях удара по городу

После удара израильской армии в больницы поступило большое число пострадавших с повреждениями рук и глаз.
Алексей Курильченко Андрей Лазарев 2024-09-28 13:27:32
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В результате удара израильской армии по Бейруту пострадали мирные жители города, многие погибли. Опасаясь новых ударов люди готовятся уезжать в соседние страны. Об этом ливанцы рассказали корреспонденту «Звезды».

«У нас в одном доме семья из восьми человек погибла, очень много разрушений, происходит катастрофа. Если будет совсем плохо, уедем в Турцию или Сирию, но пока мы тут. Тут вся наша семья, наши родственники, тут наши дома, мы здесь выросли, куда мы отсюда уедем?», - рассказал местный житель.

Как рассказал местный медик, в больницы поступает большое количество людей с повреждениями рук и глаз. В большинстве случаев спасти зрительные органы не удается. Также среди пострадавших много молодых людей.

Об очередном ударе по Бейруту армия Израиля сообщила утром 28 сентября. ЦАХАЛ утверждает, что в результате удара по штабу «Хезболлы» якобы ликвидирован лидер движения Хасан Насралла. Сама организация эту информацию не подтверждает.

#Израиль #Бейрут #ливан #пострадавшие #наш эксклюзив
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