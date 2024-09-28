МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: верховного лидера Ирана Хаменеи перевели в безопасное место

Решение приняли после сообщения о гибели лидера «Хезболлы».
Глеб Владовский 2024-09-28 13:20:19
© Фото: Iranian Supreme Leader's Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Верховный лидер Ирана (аятолла) Али Хаменеи перевели в безопасное место. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В материале указывается, что решение принято после того, как появилось сообщение о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла при израильском ударе погиб. При этом, не уточняется точное местоположение безопасного места, где находится Хаменеи.

Агентство подчеркнуло, что иранские власти постоянно держат связь с шиитским движением и другими союзниками в регионе для определения следующих шагов.

Ранее сообщалось, что появилась информация о гибели лидера «Хезболлы» при ударе ЦАХАЛ. В свою очередь в ливанском движении данные не подтвердили.

#в стране и мире #Иран #Хезболла #Аятолла Хаменеи #ЦАХАЛ #безопасное место
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 