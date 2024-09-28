Reuters: верховного лидера Ирана Хаменеи перевели в безопасное место

Верховный лидер Ирана (аятолла) Али Хаменеи перевели в безопасное место. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В материале указывается, что решение принято после того, как появилось сообщение о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насралла при израильском ударе погиб. При этом, не уточняется точное местоположение безопасного места, где находится Хаменеи.

Агентство подчеркнуло, что иранские власти постоянно держат связь с шиитским движением и другими союзниками в регионе для определения следующих шагов.

Ранее сообщалось, что появилась информация о гибели лидера «Хезболлы» при ударе ЦАХАЛ. В свою очередь в ливанском движении данные не подтвердили.