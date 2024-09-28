Ордена и медали вручили свыше 80 добровольцам отрядов БАРС

Более 80 военнослужащим добровольческих отрядов БАРС ВС РФ вручили медали и ордена. Видеозапись с награждения предоставило Минобороны России.

Государственные награды вручил представитель главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Туляганов. Военнослужащих наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость», а также медалями и орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней за проявленный героизм и успешные наступательные действия, уточнили в оборонном ведомстве.

«Мужчины должны защищать свою Родину, свои семьи. Страна у нас у всех одна и бежать нам от нее некуда, все должны встать на ее защиту», - заявил сразу после церемонии доброволец с позывным Дади.

Отмечается, что сразу после награждения военнослужащие вернулись к выполнению боевых задач.

Ранее сообщалось, что 30 добровольцам БАРС вручили госнаграды за мужество и героизм прямо на передовой в Луганской Народной Республике. Помимо вышеперечисленных наград, бойцам также вручили медали Минобороны «Воин-доброволец».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.