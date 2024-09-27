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Добровольцам отряда БАРС вручили госнаграды на передовой

В безопасном месте около 30 военнослужащим вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За храбрость» и «Воин-доброволец».
2024-09-27 10:59:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащим добровольческого отряда БАРС вручили госнаграды за мужество и героизм в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике. Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Награды отличившимся бойцам вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов.

Церемония проходила в безопасном месте. Около 30 военнослужащих получили ордена Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством». Также бойцам вручили медали Минобороны «Воин-доброволец».

Туляганов поблагодарил добровольцев за мужество и высокий профессионализм, которые они проявили во время боевых действий в зоне спецоперации. Получив награды, военнослужащие вернулись на позиции.

Накануне сообщалось о награждении более 60 военнослужащих добровольческих подразделений БАРС «Южной» группировки войск. Минобороны поделилось кадрами торжественной церемонии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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