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Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

По словам собеседника «Звезды», пациенты находятся на динамическом наблюдении.
Глеб Владовский 2024-09-28 11:35:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пострадавшие в результате взрыва на АЗС пациенты получили не только множественные ранения и ссадины, но и повреждения скелета. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» главврач Республиканского центра травматологии и ортопедии им. Н.Ц. Цахаева Абдурахман Гасанов.

По словам врача, основной причиной этих травм стала ударная волна и, вероятно, осколки.

«В принципе, пациентам оказана вся необходимая помощь: они обследованы, лечение получают. На данный момент их состояние стабильное, дополнительные меры не требуются. Пострадавшие находятся под динамическим наблюдением», - подчеркнул Гасанов.

Ранее корреспондент «Звезды» показала кадры уничтоженного при взрыве АЗС сервиса грузовиков в Дагестане. Напомним, что в пятницу, 27 сентября, в результате взрыва на заправочной станции, погибли 12 человек, среди них двое детей. Причины трагедии до сих пор неизвестны. 

#Дагестан #врач #пострадавшие #наш эксклюзив #пациенты #взрыв на АЗС
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