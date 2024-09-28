Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Пострадавшие в результате взрыва на АЗС пациенты получили не только множественные ранения и ссадины, но и повреждения скелета. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» главврач Республиканского центра травматологии и ортопедии им. Н.Ц. Цахаева Абдурахман Гасанов.

По словам врача, основной причиной этих травм стала ударная волна и, вероятно, осколки.

«В принципе, пациентам оказана вся необходимая помощь: они обследованы, лечение получают. На данный момент их состояние стабильное, дополнительные меры не требуются. Пострадавшие находятся под динамическим наблюдением», - подчеркнул Гасанов.

Ранее корреспондент «Звезды» показала кадры уничтоженного при взрыве АЗС сервиса грузовиков в Дагестане. Напомним, что в пятницу, 27 сентября, в результате взрыва на заправочной станции, погибли 12 человек, среди них двое детей. Причины трагедии до сих пор неизвестны.