МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Корреспондент показала уничтоженный при взрыве АЗС сервис грузовиков в Дагестане

По предварительным данным, число погибших при взрыве увеличилось до 12 человек.
Алексей Курильченко 2024-09-28 10:35:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Здание сервиса для обслуживания грузовых автомобилей оказался полностью уничтожен результате взрыва на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадры с места трагедии показала корреспондент «Звезды» Джамиля Мутаева.

Несмотря на ликвидированный пожар, обломки здания все еще продолжают дымиться. Спасатели МЧС  работают на станции, разбирая завалы. На самой АЗС частично обрушился навес.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура. По данным РИА Новости, число пострадавших при взрыве увеличилось до 23 человек, из них 12 погибли, среди них двое детей. На месте инцидента работают четыре бригады спасателей. Причины трагедии до сих пор неизвестны.

#взрыв #МЧС РФ #Дагестан #АЗС #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 