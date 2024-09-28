Корреспондент показала уничтоженный при взрыве АЗС сервис грузовиков в Дагестане

Здание сервиса для обслуживания грузовых автомобилей оказался полностью уничтожен результате взрыва на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадры с места трагедии показала корреспондент «Звезды» Джамиля Мутаева.

Несмотря на ликвидированный пожар, обломки здания все еще продолжают дымиться. Спасатели МЧС работают на станции, разбирая завалы. На самой АЗС частично обрушился навес.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура. По данным РИА Новости, число пострадавших при взрыве увеличилось до 23 человек, из них 12 погибли, среди них двое детей. На месте инцидента работают четыре бригады спасателей. Причины трагедии до сих пор неизвестны.