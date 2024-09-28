В 65% косметики в России обнаружили опасные вещества

В 65% косметики, которая продается на территории России, обнаружили опасные для здоровья вещества. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

В союзе напомнили, что в перечне веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, находится 1680 наименований опасных веществ. При этом отмечается, что в 76% продукции информации о противопоказаниях для ее применения нет.

«Сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции"», - подчеркнули в исследовании.

Кроме того, по данным аналитиков, каждый пятый товар реализуется просроченным, либо без срока годности.

Ранее парфюмер Жанна Гладкова в беседе со «Звездой» рассказала, как лучше всего подобрать подходящие духи. По ее словам, когда человеку подходит аромат парфюма, на него не может возникнуть аллергии.