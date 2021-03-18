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«Лекарство для любви и красоты»: парфюмер раскрыла секреты выбора подходящего аромата

Анна Берестовая
01:53 18.03.2021
После оценки запаха на блоттере обязательно нужно попробовать его и на коже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Timofei Izotov Russian Look Globallookpress
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Когда человеку подходит аромат духов, на него не может возникнуть аллергии. Такое мнение высказала в беседе со «Звездой» парфюмер Жанна Гладкова. Чтобы не ошибиться с выбором запаха, по ее словам, следует не бежать за трендами, а следовать велению сердца.

«Когда вдыхаете аромат, это подобно любви. Когда хочется охать и только подумать, а хватит ли денег это купить», - описала эксперт.

Специалист рекомендовала обязательно после оценки запаха на блоттере нанести его на кожу. Если аромат на коже каждый раз после вдыхания будет вызывать наслаждение, то он действительно вам подходит. Других признаков, кроме эмоций и интуиции, по словам Гладковой, при выборе парфюма быть не должно.

«Если вас начинает волновать, что это за бренд, сколько это стоит и что будет говорить княгиня Марья Алексевна, тогда вы не сделаете правильного выбора», - указала Гладкова.

Парфюмер заявила, что со временем переставать чувствовать свои духи - совершенно нормально и даже хороший показатель. Если же вы постоянно слышите аромат, то «пазл не сошелся» и какая-то нота вам не подходит.

Гладкова добавила, что даже отыскав свои идеальные духи, важно не перебарщивать с их количеством.

«Парфюмерия - это лекарство для любви и красоты... С ней как с любым лекарством, нужен правильный выбор, и как любое лекарство - требует концентрации, требует правильной дозы», - объяснила эксперт.

Специалист заключила, что парфюмерия придает привлекательности за счет аромата, согревшегося на человеческой коже и создавшего с ней новое сочетание запахов. Кроме того, она является отражением состояния носящих ее людей, поэтому у более эмоциональных любителей духов их часто больше. Каждый момент жизни должен сопровождаться каким-то своим ароматом.

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