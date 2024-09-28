Очередные вандалы облили супом «Подсолнухи» Ван Гога

Активисты из движения Just Stop Oil облили томатным супом две картины Винсента Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Как уточняет The Guardian, целями вандалов стали «Подсолнухи» 1889 года и «Подсолнухи» 1888 года.

Акция была призвана поддержать двух других активисток - Фиби Пламмер и Анну Холланд - и прошла на фоне оглашения их приговора. В 2022 году они тоже совершили нападение на «Подсолнухи», за что получили тюремные сроки: 23-летней Пламмер придется провести в заключении два года, а 22-летней Холланд - 20 месяцев.

Ранее другие экоактивисты добрались до картины импрессиониста Клода Моне «Весна». Они также облили ее супом и «предупредили» посетителей галереи о надвигающемся климатическом и социальном кризисе.