МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разведчики ВС РФ рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР

По словам военнослужащих группировки войск «Центр», враг не был замотивирован вести боевые действия.
2024-09-27 09:25:50
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Разведчики рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Новогродовка ДНР. Кадры работы военнослужащих также предоставило Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах с дрона видно, как военнослужащие группировки войск «Центр» оперативно заходят в захваченный боевиками населенный пункт. Кроме того, показаны моменты поражения живой силы противника, окопавшейся в домах.

«Заходили мы со стороны Желанного. Все было удачно выполнено, были расставлены НП (наблюдательные пункты. - Прим. ред.), противника точки были выявлены, которые помогли артиллерии и минометке отработать по ним, чтобы создать более комфортный заход штурмовых групп», - рассказал командир разведывательной группы с позывным Писарь.

Разведчик также добавил, что им поступила боевая задача скрытно зайти с тыла врага и обезвредить боевую точку, чтобы избежать потерь. В ходе действий в тылу противника наши бойцы не давали боевикам закрепиться на позициях, брали их в плен, а также занимались диверсиями.

«Когда по противнику ведется плотный огонь, они бегут, сдаются - мотивации у них нет. Смотришь на них и не видишь в них бойцов», - рассказал командир группы спецназначения с позывным Музыкант.

Напомним, что 8 сентября Минобороны РФ опубликовало информацию об освобождении российскими военнослужащими Новогродовки в ДНР. Также сообщалось о поражении цехов производства, сборки и снаряжения дронов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #группировка войск «Центр» #новогродовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 