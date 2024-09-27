Разведчики ВС РФ рассказали, как освобождали Новогродовку в ДНР

Разведчики рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Новогродовка ДНР. Кадры работы военнослужащих также предоставило Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах с дрона видно, как военнослужащие группировки войск «Центр» оперативно заходят в захваченный боевиками населенный пункт. Кроме того, показаны моменты поражения живой силы противника, окопавшейся в домах.

«Заходили мы со стороны Желанного. Все было удачно выполнено, были расставлены НП (наблюдательные пункты. - Прим. ред.), противника точки были выявлены, которые помогли артиллерии и минометке отработать по ним, чтобы создать более комфортный заход штурмовых групп», - рассказал командир разведывательной группы с позывным Писарь.

Разведчик также добавил, что им поступила боевая задача скрытно зайти с тыла врага и обезвредить боевую точку, чтобы избежать потерь. В ходе действий в тылу противника наши бойцы не давали боевикам закрепиться на позициях, брали их в плен, а также занимались диверсиями.

«Когда по противнику ведется плотный огонь, они бегут, сдаются - мотивации у них нет. Смотришь на них и не видишь в них бойцов», - рассказал командир группы спецназначения с позывным Музыкант.

Напомним, что 8 сентября Минобороны РФ опубликовало информацию об освобождении российскими военнослужащими Новогродовки в ДНР. Также сообщалось о поражении цехов производства, сборки и снаряжения дронов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.