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Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов у ВСУ

Николай Тягон оценил уважительное отношение к украинцам со стороны российских военнослужащих.
2024-09-26 10:52:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

В украинской армии сложилась плачевная ситуация из-за недостатка в живой силе и нежелания украинцев воевать, рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Тягон. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Людей не было там. Надо было сидеть охранять. Я вообще не хотел туда идти, нелегко», - признался пленный.

Тягон попал в ряды ВСУ не по собственному желанию. Как и многих соотечественников, его поймали на улице, бросили в автобус и отвезли в военкомат.

Перед отправкой на передовую в течение месяца учился рыть окопы и стрелять из автомата. Николай указал на низкий моральный дух среди бойцов. По его словам, никто не хочет воевать, сослуживцы хотят сбежать при первой возможности. Во время охраны отдаленного объекта вблизи линии боевого соприкосновения украинцы сложили оружие, поняв, что силы неравны, а сопротивляться русским бессмысленно.

Тягон отметил, что русские солдаты относятся к пленным украинцам человечно и уважительно. Николая и сослуживцев отвезли в безопасное место, где накормили и напоили.

Ранее другой пленный украинец, служивший поваром, рассказал о гастрономических пристрастиях командования. Пока личный состав рисковал жизнями на передовой, командиры заказывали на обед стейк рибай, медальоны и различные тарталеточки с икрой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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