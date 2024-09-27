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Танкисты ВС РФ рассказали, как продвигаются к Угледару

По словам морпехов, они вели бои с установленным на танке российским флагом.
Павел Кутаренко 2024-09-27 06:37:07
© Фото: Минобороны РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Танкисты-морпехи ВС РФ рассказали, как они захватили опорный пункт, продвигаясь в сторону Угледара.

Бойцы группировки войск «Восток» сейчас действуют юго-западнее Угледара, помогая нашим штурмовым подразделениям сжать клещи вокруг последнего крупного укрепрайона противника на Южно-Донецком направлении. Танки с минными тралами идут самим первыми.

«Мы ехали, по началу было спокойно, а потом когда мины начали взрываться, для меня это было страшновато. Мы даже ездили с флагом, у нас флаг стоял российский - заходили первыми с ним в деревню», - рассказал наводчик оператор танка Т-80БВМ с позывным Чека.

Благодаря поддержке танков камчатской бригады морпехов, за последние дни удалось взять не только несколько населенных пунктов и вражеских опорников, но и перерезать пути снабжения вражеского гарнизона в самом Угледаре.

«Мы заходили первыми, за нами была побольше ответственность, так как мы были первыми, кто откроет этот путь. Но мы с этим справились. Нужно было в первую очередь отрезать пути снабжения противника и вынудить его самого сложить оружие», - рассказал командир танкового взвода с позывным Моцарт.

В Минобороны сообщили о нанесении поражения трем бригадам ВСУ в районах Новоукраинки и Золотой Нивы. То есть один из крупнейших центров по добыче угля Украины плотно окружен с Запада и противник здесь за сутки потерял 130 военнослужащих, танк, три бронемашины и САУ Caesar производства Франции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #Т-80БВМ #наш эксклюзив #угледар #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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