В Оренбуржье началось учение РВСН с Ясненским ракетным соединением

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения. В рамках этой проверки под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проходит командно-штабное учение с Ясненским ракетным соединением.

В ходе мероприятий военнослужащие вместе с соединениями Центрального военного округа отработают вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов с воздуха и противодействие современным и перспективным средствам поражения условного противника. Также участники учения научатся оповещать друг друга об угрозе применения оружия врагом.

Основная цель учения - совершенствование слаженности органов военного управления, оценка практических навыков личного состава управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей и подразделений. В учении, которое пройдет в Оренбургской области, будет задействовано более 3 000 военнослужащих и более 300 единиц техники.

Ранее в рамках учений комплексы «Ярс» выполнили марш протяженностью в 100 километров. Личный состав также отработал смену полевых позиций и рассредоточение.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.