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В Оренбуржье началось учение РВСН с Ясненским ракетным соединением

В мероприятиях примут участие более трех тысяч военнослужащих и будет задействовано более 300 единиц техники.
2024-09-27 05:55:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения. В рамках этой проверки под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проходит командно-штабное учение с Ясненским ракетным соединением.

В ходе мероприятий военнослужащие вместе с соединениями Центрального военного округа отработают вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов с воздуха и противодействие современным и перспективным средствам поражения условного противника. Также участники учения научатся оповещать друг друга об угрозе применения оружия врагом.

Основная цель учения - совершенствование слаженности органов военного управления, оценка практических навыков личного состава управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей и подразделений. В учении, которое пройдет в Оренбургской области, будет задействовано более 3 000 военнослужащих  и более 300 единиц техники.

Ранее в рамках учений комплексы «Ярс» выполнили марш протяженностью в 100 километров. Личный состав также отработал смену полевых позиций и рассредоточение.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#учения #РВСН #Оренбургская область #ясненское ракетное соединение
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