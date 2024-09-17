«Ярсы» Тейковского соединения РВСН вышли на марш в рамках учений

Бойцы РВСН отработали различные задачи и вводные в рамках учений в Тейковском ракетном соединении. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» выполнили марш протяженностью в 100 километров.

«Осуществляется марш, смена полевых позиций, рассредоточение. Личный состав уже отработал более 50 вводных», - рассказал командир группы Денис.

Помимо этого, расчеты «Ярсов» отработали вопросы маскировки, организации боевого охранения и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Ранее военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения в ходе учений провели интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. В ходе тренировки стратегические ракетчики выполнили рассредоточение в лесном массиве и вывод спецтехники из зон условного поражения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.