МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ярсы» Тейковского соединения РВСН вышли на марш в рамках учений

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.
2024-09-17 06:45:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы РВСН отработали различные задачи и вводные в рамках учений в Тейковском ракетном соединении. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» выполнили марш протяженностью в 100 километров.

«Осуществляется марш, смена полевых позиций, рассредоточение. Личный состав уже отработал более 50 вводных», - рассказал командир группы Денис.

Помимо этого, расчеты «Ярсов» отработали вопросы маскировки, организации боевого охранения и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Ранее военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения в ходе учений провели интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. В ходе тренировки стратегические ракетчики выполнили рассредоточение в лесном массиве и вывод спецтехники из зон условного поражения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #ВС РФ #РВСН #пгрк «ярс»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 