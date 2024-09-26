«Ланцет» уничтожил в курском приграничье САУ «Акация» ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самоходной артиллерийской установки «Акация» ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.

Украинскую самоходку в лесополосе засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север». Было принято решение о применении «Ланцета».

Вражеская САУ была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса. Кадры объективного контроля, полученные с помощью беспилотника, позволили убедиться в поражении. На записи видно, как полыхает самоходка, напоминая огненный шар.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.