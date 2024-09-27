Девять взрослых и подросток пострадали в ДНР за сутки

Десять человек были ранены в Донецкой Народной Республике за сутки. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2007 года рождения и женщина 1985 года рождения, также пострадала родившаяся в 2005 девушка.

В Калининском районе того же города пострадали женщины 1961 и 1991 годов рождения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата.

В Центрально-Городском районе при обстреле ствольной артиллерией пострадала женщина 1991 года рождения, диагностированы ранения средней степени тяжести.

«В Петровском районе Донецка вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии тяжело ранен мужчина 1946 г.р», - говорится в сообщении Пушилина.

В Галициовке эвакуировали двух пострадавших женщин 1954 и 1944 годов рождения, а из Желанного Ясиноватского м.о. пострадавшую 1979 года.

Пушилин дополнил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

Глава республики сообщил также о повреждениях 10 домов, а также магазина, ЛЭП и епархии.

Ранее стало известно о пяти пострадавших детях в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета.