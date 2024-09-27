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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15

Из них погибли пятеро, включая ребенка.
Мария Зайцева 2024-09-27 20:18:28
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В результате взрыва на АЗС в Дагестане в районе Хушета пострадали 15 человек, из которых пятеро, включая ребенка, погибли. Об этом сообщает МЧС России.

Минздрав республики заявил о восьми пострадавших, которых госпитализировали. Среди них нет детей, у всех состояние средней степени тяжести.

Главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурат Малаев поделился, что уже прошла успешная операция первого раненого при взрыве.

В МЧС рассказали, что пожар разгорелся на 500 квадратных метров, а затем был локализован.

СК Дагестана возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О взрыве на автозаправке стало известно вечером в пятницу. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место происшествия.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Дагестан #МЧС #АЗС #пострадавшие #СК
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