Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15

В результате взрыва на АЗС в Дагестане в районе Хушета пострадали 15 человек, из которых пятеро, включая ребенка, погибли. Об этом сообщает МЧС России.

Минздрав республики заявил о восьми пострадавших, которых госпитализировали. Среди них нет детей, у всех состояние средней степени тяжести.

Главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурат Малаев поделился, что уже прошла успешная операция первого раненого при взрыве.

В МЧС рассказали, что пожар разгорелся на 500 квадратных метров, а затем был локализован.

СК Дагестана возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О взрыве на автозаправке стало известно вечером в пятницу. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место происшествия.