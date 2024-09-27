Число погибших в Дагестане при взрыве на АЗС возросло до семи

Семь человек, включая двоих детей, погибли в результате взрыва на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов трех человек», - говорится в сообщении ведомства.

Всего пострадали 17 человек, раненые доставлены в медицинские учреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Корреспондент «Звезды» сообщила об отключении света в районе у места взрыва.

«Только что во всем районе выключился свет, вероятно, повреждена линия электропередач. По информации, под завалами могут оставаться люди», - отметила Любава Маслова.

Начальник МЧС по республике Олег Колпиков рассказал, что информация о взрыве поступила в 17.38, по местному и московскому времени, пожар был локализован в 19.40. Он заявил, что на данный момент сотрудники ведомства тушат административное здание у АЗС.

О взрыве на автозаправке стало известно в субботу. Главный врач городской больницы заявил, что первая операция пострадавшего прошла успешно.