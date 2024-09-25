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Цивилева обсудила с Картаполовым соцгарантии для участников СВО

Цивилева пообщалась с посетителями ВСЦ и выслушала от них благодарность.
Мария Зайцева 2024-09-25 18:54:29
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева встретилась с главой Комитета Госдумы РФ по обороне Андреем Картаполовым для обсуждения законодательства о социальной поддержке участников спецоперации.

Встреча прошла в Военно-социальном центре. Цивилева рассказала о частых вопросах, с которыми обращаются люди.

«Они касаются без вести пропавших, медицинской помощи, протезирования, реабилитации, дальнейшего трудоустройства», - сказала статс-секретарь.

По ее словам, работники ВСЦ общаются как с бойцами, так и с военкоматами и комиссариатами, имея доступ к любой необходимой информации.

Цивилева сообщила о разработке информационной системы для помощи на одной площадке, а также о размещении ВСЦ во всех филиалах фонда «Защитники Отечества», расположенных в каждом регионе России.

«Центр - прорывная вещь, которая крайне необходима. И во всем, в чем посчитаете нужна поддержка на законодательном уровне, вы полностью можете на нас рассчитывать», - пообещал Картаполов.

В конце встречи Цивилева и Картаполов поговорили с посетителями центра, выслушали благодарность за его создание и ответили на вопросы.

Ранее замминистра обороны РФ встретилась с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло также для обсуждения вопросов о соцподдержке участников СВО.

#в стране и мире #Андрей Картаполов #соцподдержка #бойцы #всц #СВО #Анна Цивилева
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