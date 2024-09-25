Цивилева обсудила с Картаполовым соцгарантии для участников СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева встретилась с главой Комитета Госдумы РФ по обороне Андреем Картаполовым для обсуждения законодательства о социальной поддержке участников спецоперации.

Встреча прошла в Военно-социальном центре. Цивилева рассказала о частых вопросах, с которыми обращаются люди.

«Они касаются без вести пропавших, медицинской помощи, протезирования, реабилитации, дальнейшего трудоустройства», - сказала статс-секретарь.

По ее словам, работники ВСЦ общаются как с бойцами, так и с военкоматами и комиссариатами, имея доступ к любой необходимой информации.

Цивилева сообщила о разработке информационной системы для помощи на одной площадке, а также о размещении ВСЦ во всех филиалах фонда «Защитники Отечества», расположенных в каждом регионе России.

«Центр - прорывная вещь, которая крайне необходима. И во всем, в чем посчитаете нужна поддержка на законодательном уровне, вы полностью можете на нас рассчитывать», - пообещал Картаполов.

В конце встречи Цивилева и Картаполов поговорили с посетителями центра, выслушали благодарность за его создание и ответили на вопросы.

Ранее замминистра обороны РФ встретилась с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло также для обсуждения вопросов о соцподдержке участников СВО.