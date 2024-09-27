Дмитрий Медведев оценил системы борьбы с дронами на полигоне Капустин Яр

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе с заместителем министра обороны РФ - руководителем аппарата Министерства обороны России Олегом Савельевым оценили эффективность поражения различных типов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов перспективными средствами. Соответствующий военно-технический эксперимент провели на полигоне Капустин Яр, который расположен в Астраханской области.

«Сегодня мы ознакомились с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов в рамках единой системы», - сказал Медведев во время работы на полигоне.

По его словам, эксперимент был полезен тем, что были показаны новые разработки, методики применения, которые предназначены специально для поражения целей малого размера.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что в последнее время противник все чаще применяет беспилотные летательные аппараты малого размера и в целом БПЛА для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия.

Ранее начальник службы РЭБ ВКС РФ Дмитрий Богданов рассказывал, что специалисты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами есть в каждом российском регионе. В ситуационных центрах по защите местных жителей работают представители Минобороны России, включая специалистов ПВО.

Материал подготовил Игнат Далакян и Николай Баранов.