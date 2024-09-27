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Вильфанд назвал даты завершения «июльской» погоды в Москве

Температура начнет понижаться в воскресенье во второй половине дня, сказал Роман Вильфанд.
Мария Зайцева 2024-09-27 17:10:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Летняя погода в Москве продлится до воскресенья, затем температура воздуха начнет понижаться, но будет все еще выше нормы. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночью потрясающие температуры, просто июльские, минимальные значения от 13 до 16 градусов», - поделился он прогнозом на выходные.

По словам Вильфанда, дождь, начавшийся в столице в пятницу, усилится в субботу ночью и продлится до полудня. Погода при этом останется теплой.

«Эта неустойчивость приведет к тому, что в субботу вечером даже гроза прогнозируется. Настоящая летняя погода», - дополнил руководитель Гидрометцентра.

Синоптик заключил, что снизится температура в понедельник и составит 11-15 градусов тепла. Однако даже такое значение превышает норму на 2-3 градуса.

Ранее стало известно, что сентябрь 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в столице, то есть с 1879 года.

#Москва #Погода #прогноз #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #температура воздуха
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