Российский Су-34 накрыл авиабомбами боевиков ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видео боевой работы.

Удар наносился по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ролике демонстрируются кадры подготовки к вылету, взлета, самого полета, действий летчиков в кабине, сброса бомб и посадки. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы. После сброса с носителя раскладывается крыло, и боеприпас планирует к цели. Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.