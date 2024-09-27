Патрушев: страны Прибалтики строят военную инфраструктуру на границе с РФ

Страны Прибалтики занялись постройкой военной инфраструктуры на границе с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области.

«Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил Североатлантического альянса», - отметил он.

По словам Патрушева, Латвия, Литва и Эстония начали возводить оборонительную линию сооружений на границе в рамках реализации своих соглашений.

Помощник президента дополнил, что со стороны этих стран также четко прослеживается желание изменить статус Балтийского моря после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Он отметил, что вынашиваются планы для запрета передвижения флота России в Балтийском море.

«Российские суда отключают от спутниковой сети и связи, что создает риски для безопасности судоходства и угрозу для критической информационной инфраструктуры водного транспорта», - заключил председатель Морской коллегии.

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