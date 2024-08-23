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Эксперт РАН назвал гуманитарным геноцидом политику Риги против россиян

По его словам, сейчас Латвия достигла максимума реализации русофобских инициатив, так как в будущем реализация этих мер будет невозможна.
Ирина Егорова 2024-08-23 09:31:04
© Фото: Дмитрий Коробейников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Политика Латвии, которая пронизана русофобскими инициативами, не является результатом последнего года - она проводится властями с 1991 года, а сейчас достигла максимума своей реализации. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, российские и часть зарубежных экспертов считают Латвию тоталитарным государством с признаками фашизма.

«Учитывая этнический состав населения Латвии, это можно рассматривать как  форму гуманитарного геноцида. Латвия чувствует свою безнаказанность сегодня, евроатлантическое сообщество молчаливо согласится с любыми мерами антирусского характера, кроме физического уничтожения людей», - рассказал политолог.

Он добавил, что сейчас Латвия «пытается пробежать максимум этой дистанции» за все 33 года, так как в будущем реализация таких мер будет невозможна.

«Русофобскими» требованиями ранее назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ужесточение правил получения виз для россиян. Она добавила, что  происходящее в Риге - «правовой произвол».

#политика #Русофобия #Латвия #рига #наш эксклюзив #граждане рф #визы
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