Эксперт РАН назвал гуманитарным геноцидом политику Риги против россиян

Политика Латвии, которая пронизана русофобскими инициативами, не является результатом последнего года - она проводится властями с 1991 года, а сейчас достигла максимума своей реализации. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, российские и часть зарубежных экспертов считают Латвию тоталитарным государством с признаками фашизма.

«Учитывая этнический состав населения Латвии, это можно рассматривать как форму гуманитарного геноцида. Латвия чувствует свою безнаказанность сегодня, евроатлантическое сообщество молчаливо согласится с любыми мерами антирусского характера, кроме физического уничтожения людей», - рассказал политолог.

Он добавил, что сейчас Латвия «пытается пробежать максимум этой дистанции» за все 33 года, так как в будущем реализация таких мер будет невозможна.

«Русофобскими» требованиями ранее назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ужесточение правил получения виз для россиян. Она добавила, что происходящее в Риге - «правовой произвол».