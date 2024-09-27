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На Курском направлении ВСУ потеряли более 330 военных за сутки

Также противник лишился танка, двух БТР и 13 боевых бронированных машин, артиллерийского орудия, станции РЭБ, станции контрбатарейной борьбы и восьми автомобилей.
2024-09-27 14:09:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки более 330 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо живой силы, противник в течение суток потерял танк, два БТР и 13 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Троих украинских военнослужащих удалось пленить.

С начала боев в граничащем с Украиной регионе потери украинской стороны в личном составе превысили 17 750 человек. Также ВСУ потеряли на Курском направлении 131 танк, 62 БМП, 97 БТР и 837 боевых бронированных машин.

Кроме того, ВС РФ уничтожили на данном направлении 533 автомобиля ВСУ, 143 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, 37 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, две РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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