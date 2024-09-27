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Главком ВМФ Моисеев рассказал, когда фрегат «Адмирал Исаков» примут в состав флота

Новый фрегат значительно усилит группировки Тихоокеанского флота, заявил адмирал.
2024-09-27 15:12:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Как рассказал «Звезде» главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, новый корабль примут в состав флота через три года, после завершения всех испытаний.

«Многоцелевой, мощный, имеющий на вооружении серьезнейшее оружие современности - как ударное, так и оборонительное. Акцентирую внимание, что это третий серийный корабль. Он ничем не отличается от остальных, но имеются особенности в возможности несения в боекомплекте гиперзвукового оружия. Этап спуска на воду - это значимый этап, по сути, родился корабль», - сказал Моисеев.

Далее фрегат пройдет этап завершения строительства и перейдет к различным испытаниям - швартовым, заводским и государственным. Только после этого «Адмирал Исаков» войдет в состав ВМФ.

«После завершения государственных испытаний, приемного акта на нем поднимется Андреевский флаг и он войдет в состав Военно-морского флота. Это произойдет в 2027 году... Он значительно усилит группировки, которые действуют в составе Тихоокеанского флота», - заявил Моисеев.

Помимо «Адмирала Исакова», а рамках проекта 22 350 выпущено три фрегата - «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко». Известно, что строящиеся фрегаты  «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» будут оборудованы дизель-газотурбинными агрегатами М55Р.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#ВМФ РФ #фрегат #Александр Моисеев #наш эксклюзив #адмирал исаков
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