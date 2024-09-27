Главком ВМФ Моисеев рассказал, когда фрегат «Адмирал Исаков» примут в состав флота

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Как рассказал «Звезде» главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, новый корабль примут в состав флота через три года, после завершения всех испытаний.

«Многоцелевой, мощный, имеющий на вооружении серьезнейшее оружие современности - как ударное, так и оборонительное. Акцентирую внимание, что это третий серийный корабль. Он ничем не отличается от остальных, но имеются особенности в возможности несения в боекомплекте гиперзвукового оружия. Этап спуска на воду - это значимый этап, по сути, родился корабль», - сказал Моисеев.

Далее фрегат пройдет этап завершения строительства и перейдет к различным испытаниям - швартовым, заводским и государственным. Только после этого «Адмирал Исаков» войдет в состав ВМФ.

«После завершения государственных испытаний, приемного акта на нем поднимется Андреевский флаг и он войдет в состав Военно-морского флота. Это произойдет в 2027 году... Он значительно усилит группировки, которые действуют в составе Тихоокеанского флота», - заявил Моисеев.

Помимо «Адмирала Исакова», а рамках проекта 22 350 выпущено три фрегата - «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко». Известно, что строящиеся фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» будут оборудованы дизель-газотурбинными агрегатами М55Р.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.