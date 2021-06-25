Новые фрегаты «адмиральской» серии получат еще четыре агрегата для силовых установок

Объединенная двигателестроительная корпорация и «Северная верфь» заключили договор на поставку четырех дизель-газотурбинных агрегатов М55Р российского производства для фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

В ноябре прошлого года сообщалось о начале серийных поставок М55Р для фрегатов «адмиральской» серии. Изделие создано в рамках программы импортозамещения. Этот морской агрегат изготовлен исключительно отечественными предприятиями.

В прошлом году изделие было установлено на фрегат «Адмирал Головко». В дальнейшем им планируют оснастить третий фрегат «Адмирал Исаков», в июле-августе комплект агрегатов получит заказчик.

Агрегатами М55Р хотят укомплектовать фрегаты «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс». На вооружении кораблей первой версии проекта по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса, каждый из которых рассчитан на восемь ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.