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В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»

Корабль вооружен современным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».
2024-09-27 15:01:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков». Корабль предназначен для выполнения самых сложных задач - поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны, а также охраны рубежей и защиты гражданских судов, в том числе в отдаленных районах Мирового океана.

Фрегат «Адмирал Исаков» является кораблем проекта 22 350 и вооружен современным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Суда данного проекта составят основную ударную силу морской зоны Северного и Тихоокеанского флотов. 

В церемонии участвовал главком ВМФ Александр Моисеев. Он отметил, что корабль еще ждет достройка. Испытания и прием в состав Военно-морского флота состоятся в 2027 году.

«Многоцелевой, мощный, имеющий на вооружении серьезнейшее оружие современности. Как ударное, так и оборонительное», - сказал Моисеев.

До этого на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония спуска корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников». Это уже девятое судно противоминной обороны проекта «Александрит».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Санкт-Петербург #корабль #ВПК #фрегат #адмирал исаков
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