В Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков»

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Исаков». Корабль предназначен для выполнения самых сложных задач - поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны, а также охраны рубежей и защиты гражданских судов, в том числе в отдаленных районах Мирового океана.

Фрегат «Адмирал Исаков» является кораблем проекта 22 350 и вооружен современным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Суда данного проекта составят основную ударную силу морской зоны Северного и Тихоокеанского флотов.

В церемонии участвовал главком ВМФ Александр Моисеев. Он отметил, что корабль еще ждет достройка. Испытания и прием в состав Военно-морского флота состоятся в 2027 году.

«Многоцелевой, мощный, имеющий на вооружении серьезнейшее оружие современности. Как ударное, так и оборонительное», - сказал Моисеев.

До этого на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония спуска корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников». Это уже девятое судно противоминной обороны проекта «Александрит».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.