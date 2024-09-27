Экипажи Т-72Б3 накрыли огнем технику и боевиков ВСУ в Курской области

Экипажи танков Т-72 группировки войск «Север» накрыли огнем технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы российских танкистов опубликовало Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что экипажи танков ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, используя рельеф поверхности земли в качестве укрытий. Это позволяет оставаться незамеченными.

Огонь корректируется с помощью беспилотников. Отработав по цели, экипаж меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар. На случай атаки FPV-дронами танки защищены, имеются средства РЭБ и динамическая защита. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку.

Минобороны отмечает, что российские танкисты хорошо замотивированы и проявляют высокий моральный дух. Кроме того, бойцы вовремя получают снаряды, ГСМ, экипировку. Все необходимы детали, запасные части также в наличии.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.