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Число раненых при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось до 11

Два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.
Игнат Далакян 2024-09-01 17:47:33
© Фото: vvgladkov, telegram

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Белгорода и Белгородского района увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. По словам Гладкова, у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы. У другого ребенка имеются обширные раны двух ног.

«Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву», - сообщил губернатор.

Он также добавил, что в результате атаки ВСУ есть повреждения у частных домов и автомобилей. Ожидается, что эксперты выедут на объекты, получившие серьезные повреждения, в ближайшее время.

На данный момент последствия воздушной атаки украинских боевиков уточняются. На местах работают оперативные службы и администрации.

#в стране и мире #белгородская область #Обстрел #раненые #пострадавшие
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