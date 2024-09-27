В МВД рассказали, какие схемы чаще всего используют мошенники

Любой человек может стать жертвой мошенников, если не будет сохранять бдительность. О том, какие схемы используют аферисты, рассказал в беседе с Радио Sputnik заместитель начальника 3-го отдела УБК МВД России Юрий Висящев.

По его словам, злоумышленники чаще всего прибегают к социальной инженерии, инвестиционным проектам и фишингу. При этом нередко они предпринимают попытки получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуги».

«Если по какой-то причине вы попались на уловки мошенников и сообщили пароль от портала "Госуслуги", то сразу берем паспорт, идем в МФЦ и блокируем предыдущую учетную запись, чтобы создать новую», - дал рекомендации Висящев.

Зачастую мошенники стремятся получить доступ к чужим аккаунтам на портале для того, чтобы максимально быстро оформить кредиты через какие-то микрофинансовые организации, подчеркнул сотрудник правоохранительных органов.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе со «Звездой» предупредил, что мошенники могут получить микрокредит или онлайн-заем, зная паспортные данные и номер СНИЛС.