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Эксперт рассказал, что могут сделать мошенники с паспортными данными

В последнее время участились случаи звонков мошенников, которые представляются сотрудниками страховых компаний и просят назвать паспортные данные или номер СНИЛС якобы для замены полиса ОМС.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 17:42:09
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Мошенники могут получить микрокредит или онлайн-заем, а также зарегистрировать новую сим-карту, зная паспортные данные и номер СНИЛС. Стоит соблюдать правила информационной гигиены, чтобы избежать подобных случаев, предупредил в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Если есть возможность не оставлять паспорт, данные СНИЛС, если это необязательно, то лучше это не вносить. Если есть любые сомнения, стоит обратиться в МФЦ или полицию», - посоветовал специалист.

Он добавил, что также стоит с осторожностью пересылать свои паспортные данные в мессенджерах, так как информация также может быть украдена, и по возможности не оставлять их на сайтах, если это необязательно.

Напомним, в последнее время участились случаи звонков аферистов, которые представляются сотрудниками страховой компании и просят назвать данные паспорта и СНИЛС якобы для замены полиса ОМС. В данном случае необходимо перестраховаться и самим перезвонить по официальному номеру компании.

Ранее эксперт также предупреждал о мошеннических схемах кражи средств пользователей телефонов с помощью поддельного приложения Минздрава. Приложение оказывается специальной программой, с ее помощью мошенники получают доступ к устройству и выводят деньги со счетов.

#кибербезопасность #Мошенники #наш эксклюзив #паспортные данные #снилс #микрокредиты
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