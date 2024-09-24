«Адмирал Головко» сбил ударный дрон в рамках учений в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в рамках учений поразил в Баренцевом море ударный дрон, сообщает Министерство обороны РФ.

Летающая мишень, имитировавшая беспилотник, была запущена с Кольского полуострова и шла курсом на корабль. Боевое упражнение выполнили расчеты ЗРК «Полимент-Редут». В учениях по противовоздушной обороне корабля задействовали расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата.

Районы, в которых проводятся занятия, закрыты для судоходства и полетов гражданских самолетов. Сейчас на Северном флоте уделяется особое внимание организации обороны кораблей от БПЛА и других робототехнических комплексов с учетом опыта специальной военной операции.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.