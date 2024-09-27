Появились кадры с места крушения вертолета под Архангельском

Появились кадры Robinson R44, потерпевшего крушение в Архангельской области. Запечатленные фотографии с места трагедии опубликовал региональный Следственный комитет.

На кадрах видно, что вертолет потерпел крушение в лесистой местности. Кроме того, можно увидеть, насколько сильно деформировалось транспортное средство при падении.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Кроме того, Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств и исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось об обнаружении вертолета, потерпевшего крушение под Архангельском. На месте крушения также нашлись обгоревшие тела двух погибших.

Напомним, что 25 сентября вертолет проводил несанкционированный полет между двух поселков в Архангельской области. Экипаж перестал выходить на связь в этот же день на обратном пути.