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В Архангельской области нашли обломки упавшего вертолета

На месте крушение найдены тела двух погибших.
Глеб Владовский 2024-09-27 11:37:36
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

В Архангельской области обнаружены обломки пропавшего под Архангельском вертолета Robinson R44. Об этом сообщил «Звезде» начальник поисково-спасательной базы Андрей Слепченко.

Воздушный транспорт упал в 5 км от деревни Бычье, на месте трагедии также обнаружены обгорелые тела двух погибших. На борту находились, предположительно, региональный депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов, передает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что 25 сентября выполнялся полет из деревни Бычье в населенный пункт Карандашеевская Приморского района Архангельской области. Направлявшиеся на рыбалку погибшие сделали несколько остановок для дозаправки. Возвращаясь обратно, они отправили родственникам сообщения, что вернутся «через три часа». После этого экипаж перестал выходить на связь.

Как сообщает канал, родственники погибших не сразу обратились в экстренные службы, поскольку полет был несанкционированным, а сам борт не приписан ни к одному аэродрому. Об инциденте они сообщили уже на следующий день.

В региональном Следственном комитете сообщили о проведении доследственной проверки по статье о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.

#Архангельская область #СК РФ #погибшие #Крушение вертолета
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