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Танкист Чех рассказал об уничтожении групп боевиков в Курской области

Командир танка с позывным Чех объяснил, что боевики ВСУ в Курской области работают малыми группами, однако экипаж Т-72Б3М отслеживает эти группы и накрывает плотным огнем.
2024-08-17 06:02:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей Т-72Б3М группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. На видео военнослужащие заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях.

Экипажи тщательно замаскировали танки Т-72Б3 для организации засад. В случае появления мобильных бронированных групп противника они открывают огонь из 125-мм орудий прямой наводкой. Также экипажи танков в ходе боевой работы ведут огонь с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.

Корректировать огонь помогают операторы беспилотных летательных аппаратов. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся поблизости.

Командир танка Т-72Б3 с позывным Чех рассказал об отношениях среди членов экипажа и о том, в чем состоит особенность их работы в Курской области.

«Противник рассыпался на малые группы. путем воздушной и наземной разведки они отслеживаются и накрываются плотным огнем. Экипаж, как всегда, боевой, слаженный. Понимаем с полуслова все: вышли на местность, огляделись, прибыли, все обсудили и уже во время выполнения боевой задачи каждый знает свое действие. Уверены в технике, уверены в экипаже», - поделился он.

Ранее российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения бронемашины Shield итальянского производства в Курской области. Вражескую технику обнаружили разведчики группировки войск «Север» с помощью беспилотника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танки #Курская область #Т-72Б3М
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