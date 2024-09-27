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Фрадков проверил строительство объектов военной инфраструктуры в Приморье

Заместитель министра обороны РФ подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в заявленные сроки.
2024-09-27 12:24:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков проинспектировал строительство объектов военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В рамках поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) и ТОФ Фрадков посмотрел, как идут работы, а также заслушал доклад командующего флотом адмирала Виктора Лиины о ходе первого этапа строительства.

В рамках первого этапа планируется построить три казармы и столовую на 1 000 мест, а также учебно-тренировочный центр и продовольственный склад. Объекты должны возвести до декабря 2025 года. Замглавы российского оборонного ведомства указал на необходимость своевременного завершения работ.

Также замминистра проверил, как идет ремонт и реконструкция казарм и столовой военного городка. Фрадкову доложили, что работы выполняются в соответствии с запланированным графиком, отдельные объекты планируется возвести раньше срока.

Накануне замминистра проверил развитие военной медицинской инфраструктуры на Дальнем Востоке. Фрадков посетил военный госпиталь в Южно-Сахалинске, ознакомился с условиями оказания медицинской помощи и узнал о готовности нового корпуса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #строительство #МО РФ #приморье #Фрадков
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