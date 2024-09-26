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Фрадков проверил развитие военной медицинской инфраструктуры на Дальнем Востоке

Замминистра обороны РФ представили работу медицинских информационных систем военного госпиталя в Южно-Сахалинске, а также современное оснащение хирургического отделения, позволяющее решать весь спектр задач.
2024-09-26 14:14:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Павел Фрадков проверил развитие военной медицинской инфраструктуры на Дальнем Востоке, сообщает Министерство обороны РФ.

Замглавы российского оборонного ведомства посетил военный госпиталь №441 в Южно-Сахалинске, ознакомился с условиями оказания медицинской помощи и узнал о готовности нового корпуса.

Фрадкову доложили о завершении возведения объекта. Корпус начнет принимать пациентов в скором времени. Замминистра ознакомился с работой медицинских информационных систем, а также увидел хирургическое отделение, оснащенное самым современным и технологичным оборудованием.

Также Фрадков осмотрел амбулаторно-поликлиническое, госпитальное и лабораторное отделения. При возведении объектов учитывались климатические и сейсмические особенности региона.

Накануне Фрадков проверил строительство объектов военного городка бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и поручил обеспечить соблюдение сроков строительства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Фрадков
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