Замминистра обороны РФ Павел Фрадков проверил развитие военной медицинской инфраструктуры на Дальнем Востоке, сообщает Министерство обороны РФ.
Замглавы российского оборонного ведомства посетил военный госпиталь №441 в Южно-Сахалинске, ознакомился с условиями оказания медицинской помощи и узнал о готовности нового корпуса.
Фрадкову доложили о завершении возведения объекта. Корпус начнет принимать пациентов в скором времени. Замминистра ознакомился с работой медицинских информационных систем, а также увидел хирургическое отделение, оснащенное самым современным и технологичным оборудованием.
Также Фрадков осмотрел амбулаторно-поликлиническое, госпитальное и лабораторное отделения. При возведении объектов учитывались климатические и сейсмические особенности региона.
Накануне Фрадков проверил строительство объектов военного городка бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и поручил обеспечить соблюдение сроков строительства.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»