Вертолет Robinson 44 исчез с радаров под Архангельском

Частный вертолет Robinson R44 пропал с экранов радаров под Архангельском. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находятся два человека.

Вертолет направлялся из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа Архангельской области.

«На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл», - заявил представитель экстренных служб.

Robinson R44 перестал отображаться на радарах в 16:35, как сообщает Telegram-канал Mash. По его предварительным данным, у экипажа не было разрешения на полет, а перед вылетом один из двух мужчин написал родным сообщение, что «через три часа» будет дома, но на связь не вышел.