МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вертолет Robinson 44 исчез с радаров под Архангельском

Он летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская.
Мария Зайцева 2024-09-26 18:42:54
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Частный вертолет Robinson R44 пропал с экранов радаров под Архангельском. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находятся два человека.

Вертолет направлялся из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа Архангельской области.

«На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл», - заявил представитель экстренных служб.

Robinson R44 перестал отображаться на радарах в 16:35, как сообщает Telegram-канал Mash. По его предварительным данным, у экипажа не было разрешения на полет, а перед вылетом один из двух мужчин написал родным сообщение, что «через три часа» будет дома, но на связь не вышел.

#в стране и мире #вертолет #Архангельская область #Robinson R-44 #пропал с радаров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 