В Приморье завершились совместные учения РФ и Лаоса «Ларос-2024»

Военные России и Лаоса завершили учения «Ларос-2024». Церемония закрытия прошла на полигоне Сергеевский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В торжественных мероприятиях приняли участие замкомандующего войсками ВВО Михаил Носулев, представители командования и личный состав общевойсковой армии ВВО, замначальника генштаба Народной армии Лаоса Пхансенг Бунпан, командование и военнослужащие лаосской группировки войск. Военнослужащим, особо отличившимся на учениях, вручили знаки отличия и подарки. Военачальники отметили высокий уровень боевой подготовки и слаженности участников учений.

«Несмотря на всю сложность задач по отработке совместных контртеррористических действий, отмечаю, что все цели международного учения "Ларос-2024" достигнуты. Задачи, поставленные руководством учения, выполнены в полном объеме», - сказал Носулев.

В свою очередь Бунпан отметил координацию между командирами и подчиненным личным составом, а также высокие результаты во время активного этапа учений, в том числе при отработке штурма укреплений и зачистки зданий.

В знак завершения мероприятий был спущен флаг с эмблемой учений. Торжественным маршем перед трибуной прошли военнослужащие России и Лаоса.

Российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024» стартовали 18 сентября и завершились 26 сентября. Военные двух стран отработали освобождение населенного пункта и местных жителей от условных террористов. Накануне в ходе заключительного этапа учений совместная российско-лаосская группировка провела операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.