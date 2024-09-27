МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приморье завершились совместные учения РФ и Лаоса «Ларос-2024»

Заключительный этап совместных российско-лаосских военных учений состоялся на общевойсковом полигоне Сергеевский.
2024-09-27 11:37:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные России и Лаоса завершили учения «Ларос-2024». Церемония закрытия прошла на полигоне Сергеевский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В торжественных мероприятиях приняли участие замкомандующего войсками ВВО Михаил Носулев, представители командования и личный состав общевойсковой армии ВВО, замначальника генштаба Народной армии Лаоса Пхансенг Бунпан, командование и военнослужащие лаосской группировки войск. Военнослужащим, особо отличившимся на учениях, вручили знаки отличия и подарки. Военачальники отметили высокий уровень боевой подготовки и слаженности участников учений. 

«Несмотря на всю сложность задач по отработке совместных контртеррористических действий, отмечаю, что все цели международного учения "Ларос-2024" достигнуты. Задачи, поставленные руководством учения, выполнены в полном объеме», - сказал Носулев.

В свою очередь Бунпан отметил координацию между командирами и подчиненным личным составом, а также высокие результаты во время активного этапа учений, в том числе при отработке штурма укреплений и зачистки зданий.

В знак завершения мероприятий был спущен флаг с эмблемой учений. Торжественным маршем перед трибуной прошли военнослужащие России и Лаоса.

Российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024» стартовали 18 сентября и завершились 26 сентября. Военные двух стран отработали освобождение населенного пункта и местных жителей от условных террористов. Накануне в ходе заключительного этапа учений совместная российско-лаосская группировка провела операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Лаос #приморье #Ларос-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 