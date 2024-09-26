Военные РФ и Лаоса разгромили «террористов» на учениях в Приморье

Военнослужащие России и Лаоса разгромили условных террористов на учениях «Ларос-2024». Действия отрабатывались в Приморье на полигоне Сергеевский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Совместная российско-лаосская группировка войск провела операцию по блокированию и уничтожению «террористов». Экипажи штурмовиков Су-25, вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ нанесли удары по выдвигающимся резервам противника. Также был высажен тактический десант в составе групп спецназа ВС РФ и Народной армии Лаоса.

После уничтожения огневых средств противника огнем танкового и минометных взводов штурмовая рота уничтожила оставшиеся силы противника и овладела назначенным рубежом.

В основном этапе учений участвовали подразделения спецназа, танкисты, артиллеристы. Были задействованы экипажи БМП, огнеметные подразделения и расчеты ПЗРК «Игла», а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.

Российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024» стартовали 18 сентября и продлятся до 26 сентября. Открытие прошло в торжественной обстановке, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский. Накануне военные двух стран отработали освобождение населенного пункта и местных жителей от условных террористов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.