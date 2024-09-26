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Более 60 бойцов добровольческих отрядов БАРС получили госнаграды

Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», а также медали Минобороны «Воин-доброволец» военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления МО РФ генерал-майор Александр Туляганов.
2024-09-26 16:20:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Более 60 военнослужащих добровольческих подразделений БАРС «Южной» группировки войск, проявивших высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили заслуженные награды.

Министерство обороны России публикует кадры торжественной церемонии. Награды бойцам вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления МО РФ генерал-майор Александр Туляганов.

Военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу». Также отличившимся бойцам вручили медали Минобороны «Воин-доброволец».

Ранее Минобороны показало кадры с церемонии награждения военнослужащих 1-го отдельного гвардейского мотострелкового соединения «Южной» группировки в зоне спецоперации. Бойцам вручили государственные награды за успешное выполнение поставленных задач на Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #МО РФ #барс
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