ФСБ завела дела о незаконном пересечении границы в отношении 12 иностранных журналистов

Число иностранных журналистов, которые незаконно проникли на территорию Курской области с 17 августа 2024 года, достигло 12 человек. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала "АВС" Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта "НotNews" Парбу Мирча, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации в Курской области», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о лицемерии со стороны западных журналистов в Курской области. По ее словам, у них была возможность попасть в регион на законных основаниях, но они этим не воспользовались. Дипломат также напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно приглашал западных журналистов посетить Донбасс и взять интервью у жителей.