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ФСБ завела дела о незаконном пересечении границы в отношении 12 иностранных журналистов

Уголовные дела заведены в том числе в отношении граждан США, Австралии и Румынии за незаконное проникновение на территорию Курской области.
Глеб Владовский 2024-09-27 10:33:59
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Число иностранных журналистов, которые незаконно проникли на территорию Курской области с 17 августа 2024 года, достигло 12 человек. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала "АВС" Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта "НotNews" Парбу Мирча, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации в Курской области», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о лицемерии со стороны западных журналистов в Курской области. По ее словам, у них была возможность попасть в регион на законных основаниях, но они этим не воспользовались. Дипломат также напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно приглашал западных журналистов посетить Донбасс и взять интервью у жителей.

#в стране и мире #Курская область #фсб россии #иностранные журналисты #незаконное пересечение границы
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