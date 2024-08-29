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Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

По словам официального представителя МИД РФ, западные журналисты имели законную возможность попасть в Курскую область, но они ею не воспользовались.
Игнат Далакян 2024-08-29 17:15:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Иностранные журналисты, которые приехали в Курскую область на броневиках ВСУ, не только незаконно пересекли российскую границу, но и показали свое лицемерие. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью «360» дипломат подчеркнула, что иностранные журналисты имели законную возможность попасть в Курскую область, однако, они ею не воспользовались. По словам Захаровой, для этого достаточно было оформить визу и подать документы для аккредитации в Министерство иностранных дел.

«Ничего из этого они не выполнили и не сделали», - заявила Захарова телеканалу.

Она привела в пример еще одно доказательство незаконных действий иностранных журналистов. Захарова напомнила, что глава МИД России Сергей Лавров не раз приглашал сотрудников западных средств массовой информации посетить Донбасс и взять интервью у жителей, приехать в Крым. Однако, западных журналистов это не интересовало, несмотря на то, что были организованы различные поездки, пресс-туры и онлайн-конференции, как пояснила дипломат.

«Это злонамеренное действие, целью которого являлось сознательное нарушение российского законодательства и сознательная пропаганда действий киевского режима», - сказала официальный представитель МИД РФ, комментирую незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область.

Мария Захарова добавила, что журналистам западных стран нет дела до прав человека. В противном случае они бы освещали события в Донбассе и Крыму.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев распространяет фейки о якобы помощи ВСУ жителям Курской области. Мария Захарова заявила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают о том, что командование заставляет убивать мирных жителей.

#в стране и мире #Мария Захарова #иностранные журналисты
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