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Российские войска начали тестировать сборные жилые модули в зоне СВО

По словам разработчиков, эту новинку можно будет применять на передовой. Но сперва необходимо проверить жилые модули на комфорт для военнослужащих.
Елена Сивонен 2024-09-26 08:20:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие начали испытания жилых модулей блиндажного типа в зоне СВО.

«Это очень универсальное средство, которое можно активно применять на переднем крае для размещения личного состава. С учетом наступательных действий его можно разбирать и собирать до 30 раз»,- рассказал заместитель начальника НИИ Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулева с позывным Бугульма.

Модуль собирается как конструктор. После этого дальше проводится самый главный тест - на уровень комфорта проживания в разных погодных условиях.

«Мы его собрали, так скажем, конец лета. Сейчас осень, зима, весна. То есть цикл весь пройдет, посмотрим, как он себя зарекомендует со всеми этими тепловыми нагрузками», - добавил военнослужащий.

В случае если новинка покажет себя с положительной стороны, то в последующем комиссией Минобороны будет принято решение о дальнейшей ее закупке.

Решение о массовых поставках этих перспективных образцов возможно лишь после проведения апробации. Войсковую апробацию сейчас проходят 26 техновинок. Часть из них сразу получает оценку военнослужащих, а что-то требует проверку временем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

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