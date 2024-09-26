Бойцы показали печки-невидимки, которые не выпускают дым

Российские военнослужащие на полигоне опробовали новую технику и оборудование, разработанные для зоны СВО. Бойцы показали часть новинок и рассказали, в чем их преимущества.

Часть из них призвана сделать комфортнее и безопаснее быт военнослужащих. То, что бойцы оценили сразу - это полевой водонагреватель для мытья рук и посуды. С приближением холодов он будет как нельзя кстати. Также полезным приобретением стали печки-невидимки, работающие на дизеле. На опубликованных кадрах можно увидеть одну из таких печек, установленную в прачечной, чтобы быстро сушить форму, спальники и постельное белье. Такие же теперь находятся в блиндажах. Их главное преимущество в том, что они греют без дыма, в отличие от дровяных печей. Это важно для маскировки военных.

«То есть там, на выходе, температура выхлопа равна температуре окружающей среды. Тот же самый противник с БПЛА с тепловизором в ночное время просто не заметит этот выхлоп», - объяснил электрик с позывным Дровосек.

Еще один из образцов новой техники представляет собой миниатюрную версию погрузчика с быстросъемным навесным оборудованием. Его цель - помогать бойцам при обустройстве тыловых районов СВО. За сутки он способен выполнить работу, на которую у людей ушла бы неделя.

«Мы его уже испытывали, он откапывал и закапывал блиндаж, также он прокладывал здесь трубопровод. За сутки он прокопал порядка 200 метров трубопровода глубиной метр двадцать. То есть если бы люди это копали, то они копали бы неделю, может, даже больше», - рассказал Бугульма, научный сотрудник НИИ Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулева.

Всего опытную войсковую апробацию в зоне СВО сейчас проходят 26 технических новинок. Часть из них сразу получает оценку военнослужащих, часть требует проверку временем. И только после апробации может быть принято решение о массовых поставках этих перспективных образцов.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.